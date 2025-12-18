Guerre tecnologia industria | le grandi sfide del 2026 in un mondo sempre più frammentato di Giulio Gambino

Il 2026 si presenta come un anno di sfide e trasformazioni profonde, segnato da conflitti, innovazioni tecnologiche e mutamenti industriali. In un mondo sempre più frammentato, le tensioni globali e le dinamiche di instabilità consolidano una nuova realtà, richiedendo adattamento e resilienza. Questo contesto complesso invita a riflettere sulle strategie per affrontare le incertezze di un sistema internazionale in evoluzione.

L’anno che si chiude non consegna certezze, ma conferma una tendenza ormai strutturale: l’ingresso del sistema internazionale in una fase di instabilità prolungata. Il 2025 è stato l’anno della sedimentazione dei conflitti, delle tensioni e delle fratture emerse negli anni precedenti. Il 2026 si apre dunque non come un nuovo inizio, ma come un banco di prova: della tenuta degli equilibri globali, della capacità delle democrazie di governare il cambiamento e della possibilità, sempre più incerta, di distinguere tra potere politico, potere economico e potere tecnologico. Sul piano militare, le guerre in corso hanno smesso di essere percepite come eccezioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

