Milano-Cortina 2026 Malagò | Ci stiamo avvicinando ai Giochi in modo iconico e romantico

“Momenti come questi, sono cose che la parola è un po’ inelegante, ma ti ripagano di tutto quello che uno ha fatto che chi si occupa di sport di eventi non c’è nulla di più sacro nel senso più laico del termine, di portare una fiamma olimpica e di tutto ciò che ne consegue ovviamente. La torcia che attraversa l’Italia per approdare il 6 di febbraio nei due calderoni di Milano e Cortina è la dimostrazione concreta che ci stiamo avvicinando in modo prepotente e anche iconico romantico e soprattutto storico. Le aspettative per questo evento sono molto alte e bisogna tenerne conto, è un’organizzazione molto complessa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Malagò: “Ci stiamo avvicinando ai Giochi in modo iconico e romantico”

Contenuti che potrebbero interessarti

askanews. . Milano-Cortina, Fiamma Olimpica a Roma accompagnata da Paolini e Malagò - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi invernali, la fiamma olimpica di Milano-Cortina è atterrata a Roma ift.tt/TqbslyY Vai su X

Milano Cortina 2026, Malagò: "La Fiamma Olimpica è sacra, è un momento storico e romantico" - "Sono cose che ti ripagano di tutto ciò che uno ha fatto, magari anche sacrificando qualcosa nella propria vita. Secondo ilgiornale.it

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica giunge a Roma e comincia il suo viaggio magico in Italia - Cortina 2026 arriva in Italia dalla Grecia: Roma accoglie il sacro fuoco con entusiasmo ... Segnala panorama.it

La fiamma olimpica di Milano-Cortina è arrivata in Italia - Con un volo proveniente da Atene, la lanterna ricevuta dalla delegazione italiana allo stadio Panathinaiko è sbarc ... Da msn.com

Milano-Cortina 2026, Malagò: “Ci stiamo avvicinando ai Giochi in modo iconico e romantico” - (LaPresse) “Momenti come questi, sono cose che la parola è un po’ inelegante, ma ti ripagano di tutto quello che uno ha fatto che chi si occupa ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Milano-Cortina 2026: la Fiamma olimpica è in volo verso l'Italia - Parte ufficialmente il conto alla rovescia per i Giochi invernali. Si legge su rainews.it

Milano-Cortina 2026, Malagò ad Atene: "Quando entri qui, sei dentro la storia" - Così il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò, ... Scrive stream24.ilsole24ore.com