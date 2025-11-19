Accoltella un ragazzo al collo durante una lite a Codogno | 17enne arrestato per tentato omicidio

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Codogno (Lodi) hanno arrestato un 17enne per tentato omicidio. Sarebbe stato lui lo scorso giugno a ferire al collo un suo coetaneo al culmine di una lite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

