Si aggirava con un coltello per il centro di Ancona nascondeva oggetti rubati | denunciato 25enne

La Polizia di Ancona ha denunciato un 25enne che si aggirava nel centro della città con un coltello e portava in tasca oggetti presumibilmente rubati. Gli agenti, durante controlli mirati nella zona Archi, hanno fermato l’uomo e scoperto le sue intenzioni. Ora rischia una denuncia per porto di arma e ricettazione.

Un uomo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella giornata di ieri ad Ancona. Il soggetto, un venticinquenne italiano, è stato fermato e trovato in possesso di un coltello e di oggetti sospettati di provenienza illecita nell'ambito di controlli mirati disposti per la sicurezza urbana. Un arresto ad Ancona: un uomo si aggirava con una stampella Perquisizione personale e rinvenimento di oggetti sospetti Identificazione e denuncia presso gli uffici di Polizia Contesto dei controlli e sicurezza urbana Un arresto ad Ancona: un uomo si aggirava con una stampella Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'operazione si è svolta nella mattinata di ieri poco prima delle ore 9:00, quando due equipaggi delle Volanti dell'U.

