La Lazio rompe il digiuno e torna a vincere in Serie A. Dopo un primo tempo senza grandi occasioni, la partita si accende nella ripresa. Pedro segna dal dischetto e porta avanti i biancocelesti, poi Taylor firma il raddoppio poco dopo. Il Genoa non molla e segna due gol, ma non basta. La Lazio conquista tre punti importanti davanti ai propri tifosi.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la gara si accende nella ripresa. La Lazio passa in vantaggio dal dischetto con Pedro e raddoppia poco dopo con Taylor. Il Genoa reagisce, accorcia le distanze con un rigore trasformato da Malinovskyi e trova il pareggio con Vitinha. Nel finale i biancocelesti spingono e, all’ultimo assalto, conquistano un nuovo penalty che Cataldi trasforma nel gol decisivo. La Lazio torna così al successo e sale a quota 32 punti, mentre il Genoa resta fermo a 23. Nel prossimo turno la squadra di Sarri farà visita alla Juventus, i rossoblù ospiteranno il Napoli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, la Lazio ritrova il successo: con il Genoa finisce 3-2

La Lazio torna a vincere in casa battendo il Genoa in pieno recupero.

Nel match tra Lazio e Genoa, valido per la 23ª giornata di Serie A, l’episodio che ha fatto discutere di più è avvenuto durante la moviola.

RISORGERE | La scenografia popular degli Ultras Lazio in trasferta contro il Genoa

