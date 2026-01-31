Serata parmigiana per Christian De Sica

Da parmatoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian De Sica ha scelto Parma per presentare il suo nuovo film, ‘Agata Christian - Delitto sulle nevi’. La serata si è svolta tra applausi e foto, con il pubblico che ha mostrato grande entusiasmo. L’attore si è soffermato sui dettagli della pellicola, che uscirà il 5 febbraio, e ha raccontato alcune curiosità sul set.

, volto noto del cinema italiano in città per presentare il suo ultimo film ‘Agata Christian - Delitto sulle nevi’, diretto da Eros Puglielli, in uscita nelle sale cinematografiche il 5 febbraio. Dopo la serata al Campus, al The Space, si è fermato in un noto ristorante del centro, in via Farini, per degustare i prodotti tipici di Parma. Culatello, Parmigiano Reggiani 48 e 100 mesi e coscia d'anatra. Un selfie con lo staff e tante foto con i fans prima di ripartire.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Christian De Sica Parmense

Vittorio De Sica e Maria Mercader, chi erano i genitori di Christian De Sica

Vittorio De Sica e Maria Mercader sono stati rispettivamente il padre e la madre di Christian De Sica.

Anteprima di "Agata Christian" con Christian De sica, Lillo e il regista Eros Puglielli al The Space Parco de' Medici

Il 31 gennaio al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici si terrà l’anteprima di

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.