Serata parmigiana per Christian De Sica
Christian De Sica ha scelto Parma per presentare il suo nuovo film, ‘Agata Christian - Delitto sulle nevi’. La serata si è svolta tra applausi e foto, con il pubblico che ha mostrato grande entusiasmo. L’attore si è soffermato sui dettagli della pellicola, che uscirà il 5 febbraio, e ha raccontato alcune curiosità sul set.
, volto noto del cinema italiano in città per presentare il suo ultimo film ‘Agata Christian - Delitto sulle nevi’, diretto da Eros Puglielli, in uscita nelle sale cinematografiche il 5 febbraio. Dopo la serata al Campus, al The Space, si è fermato in un noto ristorante del centro, in via Farini, per degustare i prodotti tipici di Parma. Culatello, Parmigiano Reggiani 48 e 100 mesi e coscia d'anatra. Un selfie con lo staff e tante foto con i fans prima di ripartire.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondimenti su Christian De Sica Parmense
Vittorio De Sica e Maria Mercader, chi erano i genitori di Christian De Sica
Vittorio De Sica e Maria Mercader sono stati rispettivamente il padre e la madre di Christian De Sica.
Anteprima di "Agata Christian" con Christian De sica, Lillo e il regista Eros Puglielli al The Space Parco de' Medici
Il 31 gennaio al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici si terrà l’anteprima di
’ – Una serata (e una giornata) pensata per celebrare l’amore… a tavola! Entrée di benvenuto • 2 ostriche • un calice di prosecco Antipasto dello chef • Parmigiana di mare • Crudo e mozzar - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.