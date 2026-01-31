Serata parmigiana per Christian De Sica

Christian De Sica ha scelto Parma per presentare il suo nuovo film, ‘Agata Christian - Delitto sulle nevi’. La serata si è svolta tra applausi e foto, con il pubblico che ha mostrato grande entusiasmo. L’attore si è soffermato sui dettagli della pellicola, che uscirà il 5 febbraio, e ha raccontato alcune curiosità sul set.

, volto noto del cinema italiano in città per presentare il suo ultimo film 'Agata Christian - Delitto sulle nevi', diretto da Eros Puglielli, in uscita nelle sale cinematografiche il 5 febbraio. Dopo la serata al Campus, al The Space, si è fermato in un noto ristorante del centro, in via Farini, per degustare i prodotti tipici di Parma. Culatello, Parmigiano Reggiani 48 e 100 mesi e coscia d'anatra. Un selfie con lo staff e tante foto con i fans prima di ripartire.

