Serata parmigiana per Christian De Sica e Lillo

Christian De Sica e Lillo sono arrivati a Parma per la promozione del loro nuovo film, ‘Agata Christian - Delitto sulle nevi’. La serata ha attirato molti fan e curiosi, desiderosi di vedere i volti noti del cinema italiano. I due attori hanno incontrato il pubblico e firmato autografi, mentre si preparano a uscire nelle sale il 5 febbraio.

volti noti del cinema italiano in città per presentare il loro ultimo film 'Agata Christian - Delitto sulle nevi', diretto da Eros Puglielli, in uscita nelle sale cinematografiche il 5 febbraio. Dopo la serata al Campus, al The Space, si sono fermati in un noto ristorante del centro, in via Farini, per degustare i prodotti tipici di Parma. Culatello, Parmigiano Reggiani 48 e 100 mesi e coscia d'anatra. Un selfie con lo staff e tante foto con i fans prima di ripartire.

