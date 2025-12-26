Tragedia della solitudine a Torino | i vicini sentono un forte odore uomo trovato senza vita
Tragedia della solitudine a Torino. Oggi, 26 dicembre, i i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale sono intervenuti in via Bagnasco 8, dove alcuni residenti si erano insospettiti per il forte odore che proveniva da un appartamento. Suonando il campanello, l’uomo che da tempo viveva lì. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
