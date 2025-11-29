A Verona botta e risposta tra studentessa e Valditara | Ministro lo sa che per andare a scuola uno studente deve spendere 1.170? La risposta | La scuola è gratuita

Orizzontescuola.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rete degli Studenti Medi di Verona ha diffuso un video in cui una studentessa interpella il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sui costi scolastici. L'episodio si è verificato oggi durante la visita del ministro al salone Job&Orienta alla Fiera di Verona. La ragazza cita una spesa di 1.170 euro per frequentare la scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

verona botta risposta studentessaA Verona botta e risposta tra studentessa e Valditara: “Ministro lo sa che per andare a scuola uno studente deve spendere 1.170?”. La risposta: “La scuola è gratuita” - La Rete degli Studenti Medi di Verona ha diffuso un video in cui una studentessa interpella il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sui costi scolastici. Come scrive orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Verona Botta Risposta Studentessa