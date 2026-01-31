Scuola media Pythagoras il comitato di quartiere | Ricostruzione non più rinviabile
La scuola media Pythagoras di Reggio Calabria rischia di restare senza un edificio adeguato. Il comitato di quartiere chiede con fermezza che la ricostruzione venga avviata subito, senza ulteriori rinvii. La situazione è urgente, e si aspetta una risposta concreta dall’amministrazione comunale, che nel frattempo è impegnata in incontri per programmare le opere pubbliche degli anni a venire.
"È notizia di oggi che l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria è impegnata in una serie di incontri finalizzati alla pianificazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028.Come comitato di quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello, per voce del suo presidente ing.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
