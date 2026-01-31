Scuola media Pythagoras il comitato di quartiere | Ricostruzione non più rinviabile

La scuola media Pythagoras di Reggio Calabria rischia di restare senza un edificio adeguato. Il comitato di quartiere chiede con fermezza che la ricostruzione venga avviata subito, senza ulteriori rinvii. La situazione è urgente, e si aspetta una risposta concreta dall’amministrazione comunale, che nel frattempo è impegnata in incontri per programmare le opere pubbliche degli anni a venire.

