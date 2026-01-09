A scuola tra crepe infiltrazioni d' acqua e dispersione energetica | Aspettiamo la tragedia?

Le scuole della provincia di Foggia affrontano da tempo problematiche strutturali come crepe, infiltrazioni e dispersione di calore. Questi problemi compromettono la sicurezza e il comfort degli studenti, causando sospensioni e chiusure improvvise. È importante intervenire tempestivamente per garantire ambienti scolastici salubri e sicuri, evitando che le criticità si trasformino in situazioni più gravi.

Non è stato un inizio brillante per le scuole della provincia di Foggia, con vari istituti costretti a sospendere le lezioni o a chiudere le scuole per problemi ai riscaldamenti. Al ritorno a scuola dopo le festività natalizie, in alcuni plessi della Capitanata, professori e studenti hanno fatto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

