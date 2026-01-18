Il 14enne Diego Baroni scomparso da sei giorni | si cercano tracce sui social segnalati avvistamenti

Proseguono le ricerche di Diego Baroni, il 14enne scomparso da sei giorni da San Giovanni Lupatoto. Potrebbe trovarsi a Milano: segnalati avvistamenti, il cellulare localizzato in città. Monitorati i social, nei giorni scorsi il ragazzo ha condiviso video su TikTok. 🔗 Leggi su Fanpage.it Diego Baroni, si scava su TikTok per trovare il 14enne scomparso da 5 giorni: «Potrebbe aver pubblicato video con un altro profilo»

Da quattro giorni, la famiglia di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, è in apprensione per la sua scomparsa. La madre ha lanciato un appello chiedendo aiuto per ritrovare il figlio. La comunità e le autorità sono impegnate nelle ricerche, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sugli eventuali sviluppi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Scomparsa Diego Baroni, il giallo del post su TikTok: le ultime tracce del 14enne a Milano x.com Ancora senza esito le ricerche di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto che ha fatto perdere le proprie tracce dalla mattina di lunedì scorso - facebook.com facebook

