Incidente mortale a Barengo schianto tra auto e camion | morto un uomo

Novaratoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre, a Barengo.É successo sulla strada provinciale 17, nel tratto tra Barengo e Proh, dove secondo le prime informazioni un'auto e un camion si sono scontrati. Nello schianto, ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida dell'auto, che è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

