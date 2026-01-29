Riscontrate irregolarità nella sicurezza in un pub di Treviso che ospitava musica dal vivo attività sospesa

Nella notte, le forze dell’ordine hanno chiuso un pub di Treviso per 15 giorni. Durante i controlli, hanno trovato irregolarità sulla sicurezza e attività di musica dal vivo senza autorizzazioni. Il locale era aperto e funzionava come un pubblico spettacolo senza rispettare le regole. La sospensione mira a fermare le violazioni e garantire la sicurezza dei clienti.

15 giorni di chiusura: questo il provvedimento adottato dal Questore di Treviso nei confronti di un esercizio pubblico della zona Fonderia dopo che sono stati accertati gravi rischi per la sicurezza collettiva e reiterate violazioni delle normative. Il locale è stato sospeso per impedire il protrarsi di una situazione di illegalità e pericolo, come stabilito dalle autorità competenti. Sospesa l'attività di un locale di Treviso La decisione di sospendere l'attività del locale è arrivata dopo una serie di controlli effettuati dalla Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Treviso, insieme al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

