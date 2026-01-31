Salvatore Russotto si è presentato in tribunale confessando di aver lasciato a piedi Riccardo, un bambino di 11 anni, martedì pomeriggio a San Vito di Cadore. L’autista ha chiesto scusa in ginocchio, ammettendo di aver sbagliato e promettendo di pagare per quanto fatto. Ha spiegato che le condizioni di lavoro estenuanti lo hanno fatto perdere il controllo, e ora si assume la responsabilità di quanto accaduto.

Russotto, 61 anni,faceva il camionista fino a due anni fa, quando è diventato autista per La Linea, compagnia alla quale Dolomiti Bus appalta alcune corse. «Il bambino è salito e voleva timbrare un ticket da 2,50 euro. Gli ho detto che quello non era valido, che doveva pagare con il bancomat oppure avere l'abbonamento. E lui è sceso, questione di un minuto» spiega al Gazzettino. «Sono mortificato, ho commesso un grave errore. Non ci ho dormito tutta la notte. A mente fredda gli avrei pagato io il biglietto piuttosto di saperlo in giro con la neve. Non voglio giustificarmi ma c'è altro dietro questa situazione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - San Vito di Cadore, la difesa dell'autista: «Chiedo scusa in ginocchio. Ho sbagliato e pagherò»

Approfondimenti su San Vito di Cadore

L'autista Salvatore Russotto si è scusato pubblicamente dopo aver fatto scendere un bambino da un bus.

Fabrizio Corona ha ammesso di aver commesso degli errori, chiedendo scusa pubblicamente.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Vito di Cadore

Argomenti discussi: A San Vito di Cadore bambino lasciato a piedi dal bus, fa sei chilometri a piedi: Niente biglietto speciale? Devi scendere; Verso Milano Cortina 2026: a San Vito di Cadore apre la nuova rotatoria dello svincolo nord; San Vito di Cadore, indignazione e polemiche per il bimbo lasciato dal bus sotto la neve; Lunedì 26 gennaio la Fiamma Olimpica arriva a Cortina d'Ampezzo.

San Vito di Cadore, la difesa dell'autista: «Chiedo scusa in ginocchio. Ho sbagliato e pagherò»Salvatore Russotto martedì pomeriggio ha lasciato a piedi Riccardo, un bambino di 11 anni. «Condizioni di lavoro massacranti, non ho ragionato» ... vanityfair.it

San Vito di Cadore, indignazione e polemiche per il bimbo lasciato dal bus sotto la neveAi residenti non piace la nuova tariffa Olimpiadi che ha portato a 10 euro il costo dei biglietti. A rimetterci studenti, anziani e pendolari ... rainews.it

GAL Pesca Trapanese: formazione per 160 pescatori tra Marsala, Mazara, Trapani e San Vito #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

San Vito, un docufilm sulla Via dell'Argento x.com