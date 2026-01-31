Sampdoria ecco Cicconi | un nuovo esterno per Gregucci

La Sampdoria ha annunciato l’arrivo di Manuel Cicconi dalla Carrarese. L’esterno arriva in prestito con obbligo di riscatto e si unisce alla squadra di Gregucci. La società ha fatto sapere che il giovane giocatore sarà a disposizione già nelle prossime partite.

Nella giornata di venerdì la Sampdoria ha ufficializzato l'acquisto dalla Carrarese, in prestito con obbligo di riscatto, di Manuel Cicconi. Il calciatore, 28enne, si è legato al club fino al 30 giugno 2029 ed è già stato convocato per Sampdoria-Spezia, match in programma al Ferraris stasera, sabato 31 gennaio, alle ore 19:30. Nato a Como il 27 giugno 1997, Cicconi è un esterno di sinistra che, all'occorrenza, può anche essere impiegato a destra. Prenderà il posto di Ioannou, vicino al passaggio al Pafos s Cipro. Cresciuto calcisticamente nel Como, ha già giocato in Liguria con la maglia dell'Entella, sei mesi nel 20192020 (3 presenze in B) e altri sei nel 20212022 (16 in C).🔗 Leggi su Genovatoday.it

La Sampdoria annuncia l'ingaggio ufficiale di Martinelli come nuovo portiere, rafforzando il reparto in vista della stagione.

