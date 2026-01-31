Samira Lui scompare dai social prima dell’evento che sconvolgerà il web

Samira Lui ha eliminato tutti i suoi contenuti dai social poco prima dell’intervista che avrebbe dovuto rilasciare a Verissimo con Silvia Toffanin. La valletta di Gerry Scotti, nota al pubblico per la sua presenza in TV, ha scelto di scomparire dai social network senza spiegazioni. La notizia ha subito fatto il giro del web, lasciando molti a chiedersi cosa possa averla spinta a questa scelta improvvisa.

Samira Lui, nota valletta del quiz televisivo *La ruota della fortuna* e compagna di Gerry Scotti, ha fatto sparire ogni contenuto dal suo profilo Instagram poche ore prima dell’attesa intervista a *Verissimo* con Silvia Toffanin. L’azione, compiuta in data 30 gennaio 2026, ha colto di sorpresa milioni di follower, che hanno notato l’improvvisa vuotezza del suo account, precedentemente ricco di immagini, video e messaggi personali. Il profilo, che contava oltre 731mila utenti iscritti, è ora completamente privo di post, story o foto, lasciando solo un’immagine di profilo neutra e un nome d’utente invariato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

