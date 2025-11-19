Diamo a Samira Lui quello che è di Samira Lui tutt'altro che una valletta succinta

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monta la polemica dopo le dichiarazioni di Claudia Gerini su quanto sia anacronistico vedere una "valletta" come Samira Lui prestarsi a programmi come La ruota della fortuna per girare le caselle "tutta nuda". Scotti la chiude magistralmente: "Lei non è una valletta, è una mia socia". Sul campo, la coppia d'oro dell'access generalista ha ragione da vendere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

