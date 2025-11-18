Fiducia Dalmazzi | La Samb fa buone prestazioni
Dopo oltre un mese, per la precisione 41 giorni, la Samb è uscita dal campo con la porta inviolata. Era, infatti, lo scorso 4 ottobre a Sassari, con i rossoblù che si imposero per 2-0 con Orsini che mantenne inviolata la propria porta. Da quel sabato in poi, la formazione rossoblù ha sempre incassato reti con Ravenna, Livorno, Ascoli, Guidonia Montecelio e Campobasso. Sabato scorso, invece, contro la Ternana, il reparto arretrato rivierasco è riuscito a contenere gli attacchi umbri, anche se deve ringraziare Cultraro autore di un intervento importante intorno al 15’ della ripresa. Resta comunque questo dato statistico che in un certo senso è abbastanza rassicurante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
