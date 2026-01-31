Salvini vola sopra il crollo ma il paese non lo ferma | Il Ponte resta non cedo

Matteo Salvini ha sorvolato le zone colpite da frane e smottamenti in Sicilia e Calabria, cercando di mostrare vicinanza e determinazione. Dal cielo ha detto che il Ponte resta, e non cede. Il leader della Lega ha deciso di fare un sopralluogo aereo, anche se il paese sembra ancora in difficoltà e nessuno si ferma davanti alle criticità.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha effettuato un sopralluogo aereo lungo le coste della Sicilia e della Calabria, sorvolando aree colpite da frane e smottamenti che hanno messo in ginocchio interi paesi. L’elicottero ha volato a bassa quota sopra zone a rischio, evitando però il paese simbolo del dissesto idrogeologico, Niscemi, dove la situazione è ormai critica da anni. Nonostante la presenza di abitanti in stato di allarme, Salvini non si è fermato né ha incontrato i residenti, preferendo concentrarsi su un discorso politico che ha messo al centro il Ponte, un’opera strategica per il collegamento tra le due regioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvini vola sopra il crollo, ma il paese non lo ferma: “Il Ponte resta, non cedo” Approfondimenti su Salvini Ponte Sondaggi politici: Meloni cala ma resta sopra il 30%, Schlein inchioda, Conte avanza Risultati Ligue 1: il Lens non si ferma più, ma il Psg resta in scia Nella stagione di Ligue 1, il Lens continua la sua marcia vincente, consolidando la vetta della classifica. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Salvini incastrato dalle sue stesse menzogne sul ponte - Qt Fontana-Ricciardi Ultime notizie su Salvini Ponte Argomenti discussi: Salvini a Furci Siculo: Servono soldi ora, non quelli del ponte; Consob, il braccio di ferro su Freni presidente. La Lega: resta il suo nome. Forza Italia: non c'era accordo; Piacenza, antagonisti in corteo: interventi manifestanti; Frana a Isola Farnese, il drone in volo sopra al borgo isolato. Salvini vola a Bova Marina: Nessun euro sarà tolto a Sicilia e CalabriaIl vicepremier e ministro delle Infrastrutture visita le zone colpite dalle mareggiate e annuncia interventi rapidi, tra emergenza e cantieri già pr ... zoom24.it Salvini sorvola la frana ma evita il paese-simbolo: Non rinuncio al PonteVisita in elicottero del leghista sulle coste di Sicilia e Calabria. Promesse ai residenti: Sistemeremo tutto prima dell’estate ... repubblica.it La prima pagina del Giornale di Sicilia. Accedi al giornale digitale https://www.abbonamenti.it/edicola/giornaledisicilia Oggi in edicola Salvini: i fondi del Ponte non si toccano Palermo-Agrigento macchiata di sangue: altre tre vittime Il Palermo vola e - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.