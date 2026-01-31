Uomini e Donne Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi? Lei si sfoga e replica alle voci

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono tornati a parlare pubblicamente delle voci di crisi che circolano da settimane. Dopo giorni di silenzio, lei ha deciso di sfogarsi sui social, negando ogni problema tra loro e smentendo le voci di rottura. La coppia, nota al pubblico per la loro partecipazione a

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi per davvero? A parlare è lei. L’ex amato volto di Uomini e Donne ha voluto replicare alle voci svelando come stanno davvero le cose tra loro. Coppia amatissima uscita da Uomini e Donne e molto seguita sui social è quella formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Negli anni hanno costruito una famiglia e insieme hanno due figli, Ethan e Achille. Periodicamente però non mancano voci di una presunta crisi, a cui lei ha deciso di rispondere una volta per tutte. La replica è arrivata sui social, come vedremo. C’è da dire che negli anni Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non hanno mai nascosto di avere affrontato dei periodi complicati che, a loro volta, sono sempre riusciti a superare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Rosa Perrotta, nota ex tronista di Uomini e Donne, torna a essere al centro dell’attenzione sui social.

Recenti voci hanno parlato di una possibile crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta replica alle voci di crisi con Pietro Tartaglione: Non siamo la famiglia del Mulino Bianco, ma…Uomini e Donne, Rosa Perrotta replica alle voci di crisi con Pietro Tartaglione: Non siamo la famiglia del Mulino Bianco, ma…. isaechia.it

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi?/ L’ex Uomini e Donne cancella tutti i dubbiRosa Perrotta risponde a chi parla del suo rapporto con Pietro Tartaglione in crisi e smentisce tutto così. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione formano una delle coppie più amate e unite della storia ... ilsussidiario.net

#RosaPerrotta risponde a chi la vorrebbe un crisi con #PietroTartaglione. Non è la prima volta che iniziano a circolare delle voci che vorrebbe in crisi la coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. L’influencer ha, quindi, voluto smentire tale circostan - facebook.com facebook