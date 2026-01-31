Dario Romano torna ad attaccare il sindaco Olivetti sui cantieri in città. In una conferenza stampa, il candidato ha accusato l’amministrazione di aver messo in piedi una serie di interventi senza una strategia chiara, concentrandosi più sulla comunicazione che su progetti concreti. Romano ha sottolineato come i lavori siano avviati all’ultimo minuto e senza una visione globale, creando solo confusione tra i cittadini. La tensione si alza in vista delle prossime elezioni, con Romano che punta il dito contro quello che definisce un modo di gestire innovazioni e intervent

Il candidato a sindaco Dario Romano attacca Olivetti: "Una campagna sulle spalle dei cittadini". I riflettori sono accesi sui numerosi cantieri presenti in città: "Quello che sta accadendo oggi – cantieri concentrati, progetti avviati all’ultimo minuto, interventi senza una visione complessiva, una fabbrica continua di comunicati a firma dell’ufficio stampa di Olivetti – è l’esempio di una gestione che guarda più alla propaganda che al futuro. Il rischio è lasciare opere incompiute, fondi mal spesi, pezzi di città scollegati tra loro. Il problema non sono i lavori pubblici, che anzi servono, ma l’errore politico enorme di averli concentrati quasi tutti sotto campagna elettorale, senza una programmazione seria e senza rispetto per cittadini, attività economiche e turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Romano attacca il sindaco sui cantieri

In un contesto di crescente preoccupazione per le condizioni salariali, Paolo Romano (Pd) critica le politiche di Antonio Civita, candidato sindaco per il centrodestra, e si rivolge anche a Sala.

