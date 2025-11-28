Una vicenda tutt'altro che limpida. Una polemica politica che non accenna a calare il suo sipario. Con la destra che attacca e la sinistra romana che scarica i vertici toscani del Pd. L'affaire Cristina Manetti continua a tener banco. Le singole modalità successive alla contestazione della polizia stradale, per la presenza sulla corsia di emergenza dell'autostrada A11 dell'automobile dell'assessore alla Felicità, sono al centro di una nota scritta dal deputato di Fratelli d'Italia, Chiara La Porta. "Provenzano scarica il duo della corsia di emergenza Giani-Manetti. E lo fa in diretta tv, rifiutandosi di difenderlo e liquidando la vicenda con un 'andrebbe chiesto a Giani e ai protagonisti della vicenda', rispondendo al giornalista che gli chiedeva un'opinione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Affaire Manetti-Giani, FdI attacca. E il Pd romano scarica I compagni toscani