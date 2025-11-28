Affaire Manetti-Giani FdI attacca E il Pd romano scarica I compagni toscani
Una vicenda tutt'altro che limpida. Una polemica politica che non accenna a calare il suo sipario. Con la destra che attacca e la sinistra romana che scarica i vertici toscani del Pd. L'affaire Cristina Manetti continua a tener banco. Le singole modalità successive alla contestazione della polizia stradale, per la presenza sulla corsia di emergenza dell'autostrada A11 dell'automobile dell'assessore alla Felicità, sono al centro di una nota scritta dal deputato di Fratelli d'Italia, Chiara La Porta. "Provenzano scarica il duo della corsia di emergenza Giani-Manetti. E lo fa in diretta tv, rifiutandosi di difenderlo e liquidando la vicenda con un 'andrebbe chiesto a Giani e ai protagonisti della vicenda', rispondendo al giornalista che gli chiedeva un'opinione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Torselli (FdI): “Affaire corsia d’emergenza, Giani e Manetti inadeguati a rappresentare le istituzioni” lavocedelpatriota.it/torselli-fdi-a… via @vocedelpatriota Vai su X
Pubblicata la risposta del Viminale: "Il Governatore accorse in autostrada e scortò la Manetti dal Prefetto dopo un'infrazione per ... - facebook.com Vai su Facebook
Affaire Manetti-Giani, FdI attacca. E il Pd romano scarica I compagni toscani - Una polemica politica che non accenna a calare il suo sipario. Secondo iltempo.it
Caso Manetti, Michelotti accusa Giani: “Azione inopportuna”. Polemica per il faccia a faccia dal prefetto - Le singolari modalità successive alla contestazione della polizia stradale per la ... Si legge su iltempo.it
Il caso della patente ritirata scuote il Giani-bis: Cristina Manetti, il “soccorso” del governatore e il colloquio con la prefetta, cosa è successo il 13 ottobre - Lo stop della Polstrada, la sanzione, l’intervento del presidente della Toscana, la tappa in prefettura: tutta la ricostruzione. lanazione.it scrive