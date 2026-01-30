Caso Romagnoli | è scontro fra giocatore e Lazio Le ultime sul futuro del difensore

La tensione tra Alessio Romagnoli e la Lazio si fa più evidente. Il difensore sembra in bilico tra il restare in squadra o cambiare aria, mentre la società e i tifosi aspettano di capire quale sarà il suo futuro. Intanto, la squadra si prepara ad affrontare il Genoa di De Rossi, con le scelte ancora aperte e il dubbio che aleggia sulla testa di Romagnoli.

Il centrale di Anzio continua a chiedere la cessione in questa sessione di mercato. Al momento regge il no di Lotito e Sarri non dà il via libera al trasferimento Alessio Romagnoli sì, Alessio Romagnoli no. Questo è il dubbio che accompagna la Lazio alla sfida contro il Genoa di De Rossi, e non solo. La situazione intorno al difensore di Anzio non sembra essersi placata e il rischio a Formello è di vivere con uno dei leader dello spogliatoio come un separato in casa. Romagnoli aveva trovato l’accordo per trasferirsi all’Al-Sadd dopo non aver ricevuto nessun ritocco dell’ingaggio e rinnovo promesso dalla dirigenza della Lazio.🔗 Leggi su Romatoday.it

