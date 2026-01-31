Roma Nkunku fuori dai giochi | richiesta alta e stop del giocatore

La Roma chiude definitivamente la porta a Christopher Nkunku. Dopo aver cercato di portarlo in squadra, il club ha deciso di fermare le trattative. Il giocatore, infatti, ha rifiutato di proseguire e ha stop alle sue possibilità di trasferimento. La società lavora ora su altre soluzioni per rinforzare l’attacco, ma la pista Nkunku è ormai svanita.

Frenata netta sul fronte offensivo per la Roma. Il Frederic Massara lavora per regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo attaccante, ma la pista Christopher Nkunku si è di fatto chiusa. Il motivo è duplice. Da un lato il Milan ha fissato condizioni economiche elevate fin dall'avvio dei contatti per un prestito oneroso; dall'altro, il giocatore non ha mai mostrato reale apertura verso l'ipotesi giallorossa.

