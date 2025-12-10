Napoli fuori dai giochi | brutte notizie prima del Benfica
Il Napoli si prepara alla partita contro il Benfica con molte incognite, affrontando una sfida già considerata difficile. La squadra azzurra tenta di mantenere alta la concentrazione e la determinazione, consapevole delle sfide che li aspettano. Una partita cruciale che potrebbe influenzare il cammino europeo dei partenopei, in un contesto di tensione e aspettative crescenti.
Una sfida che già alla vigilia si sapeva sarebbe stata complicata per gli azzurri, che hanno tentato di rimanere il più possibile nella sfida. Ma l’impresa non è riuscita nonostante l’ottimo momento in cui si ritrovano i ragazzi di mister Rocco, con una sconfitta che mancava in Youth League dal 18 settembre contro il Manchester City. E contro il Benfica, è arrivato un pesante 3-0, che condanna definitivamente il Napoli Primavera. Il Benfica supera il Napoli: azzurrini fuori dalla competizione. Brucia ancora di più, visto quanto fatto pochi giorni fa all’Arena “G.Piccolo” di Cercola, con un sonoro 3-1 rifilato alla capolista Fiorentina in Primavera 1. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Emergenza sicurezza a Napoli: rapine seriali in zona Stazione e Corso Umberto. Il 'giustiziere' civico RaNaples documenta l'allarme. Borrelli (AVS): "Situazione fuori controllo, si intervenga per tutelare cittadini e turisti" - facebook.com Vai su Facebook
Tegola #Napoli: Stanislav #Lobotka ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Gli azzurri rischiano di sfidare domenica la Juve con fuori praticamente tutto il centrocampo tranne McTominay Vai su X
Un brutto Napoli bloccato sullo 0-0 dal Como: Milinkovic-Savic para un altro rigore - In questa Serie A il blasone conta poco o niente, specialmente quando si deve affrontare una squadra brillante e tosta come il Como di Cesc Fabregas. Riporta ilgiornale.it
Roma, Nainggolan: “Andare via la scelta peggiore, Monchi si è comportato da bugiardo” sololaroma.it
Rinnovo bonus barriere architettoniche 2026: ecco cosa prevede la proposta lettera43.it
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Udinese, la sconfitta contro il Genoa ha lasciato il segno! Pozzo non ha gradito e Runjaic… calcionews24.com
Braccianti sfruttati dai caporali, 2,70 euro l’ora per 10-14 ore di lavoro anteprima24.it
Josh Hutcherson confessa: "Dopo Hunger Games ho scoperto il rifiuto. Nessuno chiamava più" movieplayer.it