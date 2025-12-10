Napoli fuori dai giochi | brutte notizie prima del Benfica

Il Napoli si prepara alla partita contro il Benfica con molte incognite, affrontando una sfida già considerata difficile. La squadra azzurra tenta di mantenere alta la concentrazione e la determinazione, consapevole delle sfide che li aspettano. Una partita cruciale che potrebbe influenzare il cammino europeo dei partenopei, in un contesto di tensione e aspettative crescenti.

Una sfida che già alla vigilia si sapeva sarebbe stata complicata per gli azzurri, che hanno tentato di rimanere il più possibile nella sfida. Ma l’impresa non è riuscita nonostante l’ottimo momento in cui si ritrovano i ragazzi di mister Rocco, con una sconfitta che mancava in Youth League dal 18 settembre contro il Manchester City. E contro il Benfica, è arrivato un pesante 3-0, che condanna definitivamente il Napoli Primavera. Il Benfica supera il Napoli: azzurrini fuori dalla competizione. Brucia ancora di più, visto quanto fatto pochi giorni fa all’Arena “G.Piccolo” di Cercola, con un sonoro 3-1 rifilato alla capolista Fiorentina in Primavera 1. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it