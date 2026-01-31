A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, spunta un affresco sorprendente. Su una parete si vede un angelo con il volto di Giorgia Meloni, vicino al busto di Umberto II di Savoia. La scoperta ha attirato l’attenzione dei visitatori e degli appassionati d’arte, lasciando spazio a molte interpretazioni.

C’è un angelo con il volto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su un affresco al fianco del busto di Umberto II di Savoia nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Secondo quanto riporta Repubblica sull’affresco, prima di un recente restauro, ci sarebbe stato un “ cherubino generico “, che adesso invece avrebbe le sembianze della premier “alata, che regge un cartiglio con disegnato lo Stivale”. Dalla ricostruzione del quotidiano, il restyling non sarebbe opera dei restauratori professionali a cui erano affidati lavori in altre parti di una delle basiliche più antiche della Capitale, ma di Bruno Valentinetti, che “ si presenta come sacrestano, ma anche decoratore ” e che potrebbe essere lo stesso Valentinetti che nel 2008 fu “ candidato nelle file de La Destra – Fiamma Tricolore nel primo municipio di Roma”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, l’angelo con il volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina

