Risultati Serie A 2025 26 LIVE | il Napoli regola la Fiorentina in campo Cagliari e Verona

Il Napoli batte la Fiorentina 2-0 in una partita senza troppi fronzoli. La squadra di Spalletti sblocca il risultato nel primo tempo e mantiene il comando fino alla fine, mentre la Fiorentina fatica a creare occasioni pericolose. In campo anche Cagliari e Verona, che giocano in un match equilibrato. La Juventus segue da vicino, con aggiornamenti sui risultati di oggi.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ora in campo Napoli e Fiorentina, i tifosi sono davanti ai teleschermi per seguire le partite della giornata.

