La Casa delle Aie, a Cervia, ha ospitato un incontro importante sulla ristorazione e il turismo. Presenti operatori e esperti, che hanno iniziato a lavorare su un nuovo progetto:

E’ stata la Casa delle Aie, tempio della tradizione culinaria cervese, ad ospitare l’incontro che ha segnato formalmente l’avvio al percorso operativo del progetto " La ristorazione del futuro per un nuovo modello turistico ". Dopo l’anticipazione alla stampa dello scorso dicembre, finalità e modalità sono state illustrate a ristoratori, albergatori, bagnini e operatori turistici che saranno i veri protagonisti dell’iniziativa. Gli operatori riceveranno a breve un questionario che, unitamente ad un’analisi del mercato, servirà a fornire una fotografia aggiornata del comparto per evidenziarne peculiarità e criticità, al fine di sviluppare la strategia utile al buon esito del progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ristorazione e turismo. Si studia una strategia

Il cibo e il turismo si intrecciano in un nuovo capitolo, con la cucina tradizionale italiana appena riconosciuta come Patrimonio immateriale dell’umanità.

