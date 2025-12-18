Il cibo e il turismo si intrecciano in un nuovo capitolo, con la cucina tradizionale italiana appena riconosciuta come Patrimonio immateriale dell’umanità. La ristorazione diventa così un elemento chiave per valorizzare il territorio e attrarre visitatori, offrendo un’esperienza autentica e sostenibile. La Romagna si prepara a cambiare passo, puntando sulla sua eccellenza gastronomica come motore di crescita e identità culturale.

© Ilrestodelcarlino.it - Cibo e turismo. La ristorazione cambia passo

La cucina tradizionale italiana, da pochi giorni riconosciuta come Patrimonio immateriale dell’Umanità, sarà il veicolo strategico per il futuro del turismo romagnolo. Ne sono convinti imprenditori e associazioni di Cervia e Cesenatico, capitanati da Confcommercio Cervia e Confcommercio Cesenate, che ieri hanno presentato il progetto ’Nuova ristorazione per un nuovo modello turistico’. Per il lancio dell’iniziativa, non a caso, è stata scelta la sede dell’Accademia dell’ospitalità di Cervia, un polo di alta formazione che promuove la cultura dell’ospitalità e della professionalità. Poiché la cucina riveste sempre più un ruolo centrale nelle scelte del turista, l’obiettivo è quello di trasformare la ristorazione da semplice servizio a esperienza culturale ed emozionale, capace di attrarre visitatori e rafforzare la competitività della costa romagnola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

