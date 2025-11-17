Bari accuse | discarica abusiva combustione e traffico organizzato di rifiuti inquinamento ambientale Sequestrata area Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Una persona denunciata e un’area di 30.000 mq sequestrata per discarica abusiva, combustione e traffico organizzato di rifiuti, inquinamento ambientale, oltre alla sospensione dell’attività per impiego di lavoratori in nero: è il risultato dell’ultima operazione svolta dai Carabinieri del NIPAAF (Nucleo Investigativo Ambientale Agroalimentare e Forestale) di Bari, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bari e della Stazione di Bari Carbonara. L’intervento dei militari è avvenuto all’esito di un’indagine dei Carabinieri forestali che, grazie all’utilizzo dell’Aeromobile a Pilotaggio Remoto (drone) in dotazione, hanno documentato le numerose combustioni che avvenivano in un’azienda di recupero rifiuti, sita in una cava in esercizio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari, accuse: discarica abusiva, combustione e traffico organizzato di rifiuti, inquinamento ambientale. Sequestrata area Carabinieri

