Ridimensionamenti del Barsanti e ritardi per il Rossi | ora basta

Gli studenti di La Spezia si trovano di fronte a un’altra settimana di problemi. Il ridimensionamento delle classi al Barsanti e i ritardi per il Rossi continuano a creare disagi, rendendo difficile seguire un percorso scolastico normale. La situazione si è fatta insostenibile e il coordinamento di FdI denuncia che le difficoltà stanno colpendo tutta la comunità.

La situazione degli istituti scolastici nella nostra provincia "è diventata ormai insostenibile – dice il coordinamento comunale di FdI –, con ritardi e ridimensionamenti che stanno penalizzando fortemente la nostra comunità. In particolare, il progetto dell’ Istituto Barsanti, originariamente previsto con cinque palazzine, è stato ridotto a sole tre. Questa drastica riduzione nega di fatto la possibilità di avere un polo scolastico completo e funzionale, vanificando le risorse messe a disposizione dal Pnrr ". "I ragazzi dell’Istituto Barsanti sono da tempo ospitati provvisoriamente nel ex edificio dell’Ufficio del Lavoro – proseguono –, vicino alla vecchia palazzina, situazione che testimonia quanto sia urgente una soluzione definitiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ridimensionamenti del Barsanti e ritardi per il Rossi: ora basta" Approfondimenti su Barsanti Rossi Variante dell'Adriatica, Calvano (Pd): "Opera fondamentale per il traffico, ora basta ritardi" La variante dell’Adriatica tra Argenta e Ponte Bastia rappresenta un’opera strategica fondamentale per migliorare il traffico tra Ferrarese e Ravennate. Ora per il ministro Schillaci l’avidità di noi medici è la principale colpa del disastro del Ssn: ora basta! La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Barsanti Rossi Argomenti discussi: Ridimensionamenti del Barsanti e ritardi per il Rossi: ora basta.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.