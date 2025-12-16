Variante dell' Adriatica Calvano Pd | Opera fondamentale per il traffico ora basta ritardi

La variante dell’Adriatica tra Argenta e Ponte Bastia rappresenta un’opera strategica fondamentale per migliorare il traffico tra Ferrarese e Ravennate. Dopo oltre vent’anni di attese, cresce l’attesa di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori, mentre le richieste di chiarezza si fanno sempre più pressanti per superare i ritardi accumulati.

Fare chiarezza sullo stato di avanzamento della variante alla Ss16 tra Argenta e Ponte Bastia, un'infrastruttura strategica attesa da oltre vent'anni per il collegamento tra il territorio ferrarese e quello ravennate. È questo l'obiettivo dell'interpellanza presentata da Paolo Calvano, capogruppo.

