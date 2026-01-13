Conte arrivata la sanzione del Giudice Sportivo | che batosta per il tecnico

Il Giudice Sportivo ha recentemente comunicato la sanzione nei confronti di Antonio Conte, a seguito delle proteste durante la partita tra Inter e Napoli. Questa decisione rappresenta un passo importante nel contesto delle normative sportive e delle sanzioni disciplinari. Di seguito, i dettagli sulle motivazioni e le implicazioni di questa decisione per il tecnico nerazzurro.

Conte. Le accese proteste di Antonio Conte nel corso di Inter-Napoli presentano ora un conto pesante. Il Giudice Sportivo ha infatti deciso di sanzionare l’allenatore partenopeo con due giornate di squalifica e un’ammenda da 15.000 euro a seguito di quanto accaduto dopo la concessione del calcio di rigore in favore dei nerazzurri per il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Una decisione arbitrale che ha fatto esplodere la rabbia del tecnico, protagonista di una reazione giudicata eccessiva dagli organi federali. L’episodio chiave si è verificato al 26? del secondo tempo, quando Conte si è lasciato andare a proteste veementi nei confronti della direzione di gara guidata da Doveri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Espulsione Allegri, c’era grande attesa per la decisione del Giudice Sportivo: una sanzione pesante per il tecnico del Milan Leggi anche: Squalifica Conte, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo! Sarà in panchina per Juve Napoli? Ecco quante giornate dovrà scontare il tecnico Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Giudice Sportivo, stangata per Conte: due turni di stop e 15mila euro di multa - Il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni in seguito alla 20^ giornata di Serie A. tuttojuve.com

Conte squalificato: 2 giornate e multa! Un turno anche per un altro azzurro: le decisioni del Giudice Sportivo - Lo sfogo di Antonio Conte dopo il rigore concesso all'Inter nella sfida di San Siro costa due giornate di squalifica al tecnico del Napoli. tuttonapoli.net

Conte squalificato per la sfuriata di Inter-Napoli, le motivazioni del Giudice Sportivo: cosa salta - La Lega Serie A non ha perdonato Antonio Conte: al tecnico del Napoli è costato caro lo sfogo contro il quarto ufficiale Colombo in Inter- tuttosport.com

Il Napoli grazie a Conte ha trasformato l’emergenza in una straordinaria continuità di risultati e di rendimento! La quarta vittoria consecutiva senza subire reti, domenica contro la Lazio, è arrivata nonostante i 7 calciatori indisponibili. Ma il calendario non con - facebook.com facebook

#Benitez: " #Chivu arriva meglio di #Conte, l' #Inter ha ribadito la sua potenza. Ma domani non si deciderà nulla, al massimo..." x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.