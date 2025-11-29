Giochi GDR con Avventure Testuali basate su AI e LLM gratuiti

La nostalgia per le vecchie avventure testuali, dove la fantasia doveva riempire i vuoti di una grafica inesistente, sta vivendo una rinascita tecnologica grazie ai Large Language Models (LLM). Chi ricorda la frustrazione di digitare un comando in Zork o The Oregon Trail solo per ricevere un laconico "Non capisco"? Quel limite appartiene al passato. Oggi non esistono muri invisibili: si può tentare qualsiasi azione, dialogare con chiunque e osservare il mondo di gioco reagire in modo coerente. Non sono semplici chatbot, ma motori narrativi complessi capaci di gestire inventari, memoria a lungo termine e conseguenze. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

