Raid Idf almeno 19 vittime Bombardata caserma a Gaza | 7 morti Agente sopravvissuto | Altri 20 sot

Questa notte, l’esercito israeliano ha lanciato un raid su una caserma a Gaza, causando la morte di almeno sette persone. Tra le vittime ci sono anche civili che si trovavano nei dintorni. Un agente sopravvissuto racconta di aver visto altri 20 feriti e di aver sentito esplosioni ancora più vicine. La situazione resta tesa e i combattimenti continuano senza sosta.

Almeno 19 palestinesi sono morti nelle ultime ore a Gaza a causa di nuovi attacchi condotti dalle forze armate israeliane. L’ultimo raid, avvenuto nella mattinata del 31 gennaio 2026, ha colpito un centro di polizia nel quartiere di Sheikh Radwan, causando la morte di sette persone tra agenti e detenuti. L’attacco, eseguito con un missile, ha distrutto in parte la struttura, lasciando venti persone ancora intrappolate tra le macerie, secondo le dichiarazioni di un agente sopravvissuto che ha raccontato in lacrime l’impatto dell’esplosione. Le vittime sono state confermate dall’obitorio dell’ospedale Shifa, che ha registrato il decesso di tre poliziotte e quattro detenuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La notte scorsa, le forze israeliane hanno lanciato un nuovo raid nella Striscia di Gaza, colpendo una caserma nel quartiere di Sheikh Radwan.

L'IDF precisa di non sapere ancora esattamente quante vittime siano membri di gruppi terroristici e quanti civili siano deceduti direttamente nei raid x.com