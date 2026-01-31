Raid Idf almeno 19 vittime Bombardata caserma a Gaza | 7 morti Agente sopravvissuto | Altri 20 sotto le macerie
La notte scorsa, le forze israeliane hanno lanciato un nuovo raid nella Striscia di Gaza, colpendo una caserma nel quartiere di Sheikh Radwan. Sono almeno 19 i palestinesi morti, tra cui alcuni civili e combattenti, mentre le notizie parlano di 20 persone ancora sotto le macerie. Questa mattina, un altro attacco ha colpito una caserma, provocando sette morti. Un agente sopravvissuto racconta di aver visto altri feriti e di aver cercato di aiutare chi era rimasto intrappolato. La situazione resta t
Roma, 31 gennaio 2026 – È salito ad almeno 19 il numero dei palestinesi uccisi dalla scorsa notte dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza, dopo l'ultimo attacco messo a segno questa mattina con droni nel quartiere di Sheikh Radwan. Lo riportano i media palestinesi. Le ultime sette vittime erano nella stazione di polizia nel quartiere Sheikh Radwan della città di Gaza colpita da un missile israeliano, ha confermato una fonte dell'obitorio dell'ospedale Shifa. Si tratta di tre poliziotte e quattro detenuti. Secondo il racconto di un agente di polizia sopravvissuto all'attacco, circa venti persone sono sotto le macerie per l'esplosione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Gaza, altro raid Idf a Khan Younis, almeno 3 morti, Hamas: “Netanyahu cerca di riprendere il genocidio, Usa rispettino impegni” - VIDEO
Beirut, nuovo raid israeliano almeno 10 morti e 20 feriti, Idf: "Ucciso numero 2 di Hezbollah"; presidente Aoun: "Basta attacchi sul Libano" - VIDEO
Argomenti discussi: Ora lo dice anche l'Esercito israeliano: I morti a Gaza sono circa 70 mila.
Raid Idf, almeno 19 vittime. Bombardata caserma a Gaza: 7 morti. Agente sopravvissuto: Altri 20 sotto le macerieSette vittime nell’attacco contro un posto di polizia. Morti nei raid Idf altri 12 gazawi, inclusi sei bambini di due famiglie. È uno dei giorni più letali da quando è entrato in vigore il cessate il ... quotidiano.net
M.O.: 7 morti in raid Idf su caserma, 19 in totale a GazaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
L'IDF precisa di non sapere ancora esattamente quante vittime siano membri di gruppi terroristici e quanti civili siano deceduti direttamente nei raid - facebook.com facebook
