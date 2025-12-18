Lutto nella musica neomelodica | addio a Rosy Viola storica voce partenopea

La scena musicale napoletana perde una delle sue voci più amate. Rosy Viola, simbolo della musica neomelodica, ci ha lasciato all’età di 59 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei fan e degli artisti. La sua passione e il suo talento hanno scritto pagine indimenticabili della tradizione partenopea, facendo di lei un’icona senza tempo.

© Teleclubitalia.it - Lutto nella musica neomelodica: addio a Rosy Viola, storica voce partenopea La musica napoletana piange la scomparsa di Rosy Viola, storica cantante neomelodica, venuta a mancare all'età di 59 anni. L'artista si è spenta nella mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre, presso l'ospedale Monaldi di Napoli, dove era ricoverata a seguito di un aggravamento delle condizioni di salute che da tempo la affliggevano.

