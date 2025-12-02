Rafael Nadal | A Sinner ed Alcaraz manca qualcuno che metta pressione possono vincere anche giocando male

Torna a rilasciare dichiarazioni alla stampa Rafael Nadal che ha parlato, come riportato da puntodebreak.com, del momento del tennis mondiale, concentrandosi tra gli altri temi anche sul duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, 22 volte campione Slam, ha appeso la racchetta al chiodo ormai da un anno, ma non ha mai abbandonato il suo amore per il tennis. Rafa si è espresso sul suo ritiro e sulla possibilità di vederlo nuovamente in campo: "È un capitolo chiuso e ben chiuso, sono convinto che il mio momento sia arrivato perché non c'era altro da fare. Questo non significa che in futuro non potrei divertirmi in un'esibizione.

