Quando sentire bene rimette in ordine la vita

Questa mattina, Amplifon ha lanciato una nuova campagna globale che mette in evidenza un aspetto spesso trascurato dell’udito. Secondo l’azienda, c’è un momento preciso in cui ascoltare bene torna a essere qualcosa di più di una semplice funzione biologica. È un momento in cui il suono riporta ordine e equilibrio nella vita di chi ha problemi di udito. La campagna punta a sensibilizzare sulle conseguenze di un udito trascurato e invita a prestare attenzione a questo senso fondamentale.

C'è un momento preciso, racconta Amplifon nella sua nuova campagna globale, in cui l'udito torna a essere qualcosa di più di una funzione biologica. È l'istante in cui un suono ritrovato rimette in ordine il mondo: le voci, gli affetti, i luoghi. "The Special Test Rooms", già on air in Italia e Spagna, prova a raccontare proprio questo: la meraviglia concreta, non retorica, di tornare a sentire bene. La campagna – ideata dall'agenzia newyorkese Small e diretta da Andrew Lane – sceglie una strada ormai rara nella comunicazione contemporanea: la semplicità. Nessun testimonial, nessuna costruzione artificiosa.

