Hatha yoga | la pratica gentile che allena il corpo e rimette in ordine i pensieri

L’Hatha yoga è una di quelle pratiche che sembrano semplici, quasi lente, e invece lavorano in profondità. È il tipo di yoga che insegna a entrare nel corpo, a respirare meglio, a stare dentro le sensazioni senza fuggirle. Nato secoli fa come disciplina di equilibrio, unisce movimento, respiro e consapevolezza con un ritmo morbido che aiuta a sciogliere tensioni e ritrovare energia, anche nelle giornate più dense. È perfetto per chi cerca un’attività che faccia bene senza sovraccaricare il corpo. È l’ideale per chi si avvicina allo yoga per la prima volta. Oggi l’Hatha è una delle forme più diffuse nelle palestre e negli studi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Hatha yoga: la pratica gentile che allena il corpo e rimette in ordine i pensieri

