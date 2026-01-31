Puppo dice che a Sinner è mancata la ‘cazzimma’. Secondo il commentatore, Alcaraz si aggrappa alla partita come un animale da gara. La giornata delle semifinali ha portato sorprese: Djokovic batte Sinner contro ogni previsione, mentre Alcaraz supera Zverev in modo deciso.

Dario Puppo, conduttore insieme a Guido Monaco e Massimiliano Ambesi di TennisMania – trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport – ha commentato la ricchissima giornata dedicata alle semifinali maschili degli Australian Open, terminate con la vittoria contro ogni pronostico di Novak Djokovic su Jannik Sinner e con il successo di un Carlos Alcaraz modalità survivor sul tedesco Alexander Zverev. “ Fino ad adesso era stato un torneo anomalo – ha detto Puppo – Non ci sono state grandi battaglie, set decisivi se ne sono visti pochi, oggi però abbiamo visto tanto. Volevo partire dal fatto che la chiave per raccontare le partite è che per un motivo o per un altro chi ha vinto, come ha detto Sinner in conferenza stampa, aveva un pizzico di motivazione in più. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “A Sinner è mancata la ‘cazzimma’. Alcaraz è un animale da gara che si aggrappa alla partita”

Approfondimenti su Australian Open

L’ultima sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha acceso il dibattito tra appassionati e analisti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Puppo: Sinner traumatizzato da Shanghai, problema mentale per i crampi. Forse è entrato un tarlo; Puppo: Sinner costretto a fare il chimico da Shanghai in poi. Quando Alcaraz si pone un obiettivo è diverso; Puppo: Sinner finora è come se non avesse giocato. Ho visto un Alcaraz molto tirato; Puppo: Djokovic sperava nel ritiro di Sinner? Plausibile. Jannik inizia a dare fastidio a tanti.

Puppo: A Sinner è mancata la ‘cazzimma’. Alcaraz è un animale da gara che si aggrappa alla partitaDario Puppo, conduttore insieme a Guido Monaco e Massimiliano Ambesi di TennisMania - trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport - ha commentato ... oasport.it

Monaco: Nella battaglia si è notato il piattume di Sinner. Doveva far sentire più la sua presenza scenicaNon poteva che essere particolarmente ricca l'ultima puntata di TennisMania, trasmissione di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport con la ... oasport.it

Dario Puppo - facebook.com facebook

La narrazione sulla partita di questa notte di Sinner non ha né capo né coda! Alzo le mani #AustralianOpen x.com