provincia e ateneo siglano accordo per collaborazione in ambito formativo e ricerca

La Provincia ha firmato un accordo con l’università locale. La Giunta provinciale ha dato il via libera al protocollo che definisce una collaborazione tra enti. Ora si lavorerà insieme in campo formativo e di ricerca, con l’obiettivo di rafforzare i servizi e le competenze sul territorio.

La Provincia ha ufficialmente approvato un protocollo d’intesa con l’Università locale, siglato in seguito all’approvazione della Giunta provinciale. L’accordo, che apre una nuova fase di collaborazione tra istituzioni accademiche e amministrazione regionale, punta a rafforzare i legami tra formazione, ricerca scientifica e sviluppo locale. Il documento, firmato in data recente, prevede la creazione di percorsi condivisi in settori chiave come l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione dei servizi pubblici e lo sviluppo del capitale umano. L’obiettivo è creare un sistema integrato in cui l’ateneo possa contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio, mentre l’amministrazione provinciale mette a disposizione risorse, infrastrutture e opportunità di sperimentazione per progetti accademici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Ambito Territoriale di Messina e l'Università di Messina, attraverso il Corso di Studi in Ingegneria Elettronica e Informatica, hanno stipulato una nuova convenzione che favorisce iniziative di tirocinio e collaborazione, rafforzando i rapporti tra istituzioni e creando opportunità di formazione e sviluppo nel settore dell'ingegneria elettronica e informatica.

