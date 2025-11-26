Fiumicino Half Marathon domenica 30 novembre la 22ª edizione | partenza da Isola Sacra
Fiumicino, 25 novembre 2025 – Fiumicino Half Marathon al via domenica 30 novembre. L’appuntamento, giunto alla 22ª edizione, è patrocinato dal Comune di Fiumicino e rappresenta uno degli eventi sportivi più attesi del territorio. La manifestazione si terrà dalle 7 alle 12 lungo le strade di Isola Sacra, con un percorso ormai consolidato che richiama ogni anno centinaia di partecipanti. Il punto di ritrovo per gli atleti sarà nell’area adiacente alla Chiesa di Santa Paola Frassinetti, dove dalle prime ore del mattino saranno allestiti gli spazi dedicati all’accoglienza e alla preparazione pre-gara. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
