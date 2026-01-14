Pronostico Monaco-Lorient | rotta da invertire

La sfida tra Monaco e Lorient, valida per la diciottesima giornata di Ligue 1, si disputerà venerdì alle 19. In questa partita, analisi delle statistiche, formazioni e pronostici forniscono un quadro completo per comprendere le possibili evoluzioni del match. Un’occasione per entrambe le squadre di invertire la rotta e migliorare la propria posizione in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Monaco-Lorient è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 19: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Sei sconfitte nelle ultime sette partite di campionato. Un cammino incredibilmente brutto per il Monaco. Sì, in Coppa di Francia – contro una squadra di categoria inferiore – è arrivato il passaggio del turno. Ma questo non ha sicuramente messo a tacere le polemiche che ci sono in questo momento. E il Lorient è sicuramente un avversario temibile. Quattro vittorie e quattro pareggi: l'amaro gusto della sconfitta dentro la formazione ospite non viene assaporato da oltre due mesi.

