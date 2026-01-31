Pronostico Cagliari-Verona | negli scontri diretti vanno in difficoltà

Sabato sera alle 20:45, Cagliari e Verona si sfidano in una partita della ventitreesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercano punti importanti, ma negli scontri diretti finora hanno fatto fatica a trovare la vittoria. I tifosi sono curiosi di vedere come si comporteranno in questa sfida che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica.

Cagliari-Verona è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Cagliari ha compiuto un bel balzo verso l’obiettivo salvezza grazie a due vittorie tanto pesantissime quanto inaspettate. Un doppio successo che ha dimostrato la capacità di soffrire da parte della squadra di Fabio Pisacane, di reggere la pressione degli avversari e colpire al momento giusto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Prima la Juventus (1-0) e poi la Fiorentina (1-2) si sono dovute arrendere alla caparbietà dei rossoblù, che sono usciti dal campo di gioco con i tre punti in tasca nonostante abbiano fatto registrare rispettivamente il 22% ed il 30% di possesso palla. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Cagliari-Verona, il pronostico: il tris di Pisacane vale l'ipoteca sulla salvezzaIn questo campionato il Cagliari non è mai riuscito a collezionare tre vittorie di fila. Il tris, a spese dell'Hellas, vorrebbe dire ipoteca sulla salvezza per la squadra allenata da Pisacane. Ecco ... corrieredellosport.it

Cagliari-Verona: probabili formazioni, precedenti e dove vedere la sfida salvezzaCagliari-Verona si gioca sabato 31 gennaio 2026 alle 20:45. Diretta TV su DAZN e Sky: probabili formazioni, precedenti, arbitro e pronostico del match. lifestyleblog.it

