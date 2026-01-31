Programmazione eventi 2026 | focus sulle iniziative dell’Ufficio di presidenza del Consiglio

L’Ufficio di presidenza del Consiglio ha annunciato il calendario delle iniziative per il 2026. Le attività puntano a rafforzare il dialogo tra istituzioni, coinvolgere i cittadini e promuovere lo sviluppo sostenibile. In arrivo incontri, conferenze e progetti che coinvolgeranno diverse realtà del Paese.

L’Ufficio di presidenza del Consiglio ha reso noto il calendario delle iniziative previste per il 2026, con un particolare su eventi che promuovono il dialogo istituzionale, la partecipazione civica e lo sviluppo sostenibile. Tra le iniziative più rilevanti, si segnala la realizzazione di una serie di forum nazionali dedicati ai temi del cambiamento climatico, dell’innovazione tecnologica e della coesione sociale, con sede in diverse città italiane. Gli eventi sono previsti tra marzo e ottobre, con tappe a Bologna, Palermo, Trieste e Napoli, con l’obiettivo di coinvolgere amministrazioni locali, esperti di settore e cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

È stato insediato ufficialmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania.

