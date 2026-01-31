PRIMAVERA LIVE – Napoli-Cesena | inizia il match

Alle 11 è iniziato il match tra Napoli e Cesena, valido per la 23esima giornata di Primavera 1. Le formazioni sono state svelate poco prima del calcio d'inizio: nel Napoli, nel modulo 3-4-2-1, Spinelli tra i pali, con Garofalo, Eletto e Caucci in difesa. In mediana, D’Angelo, Genovese, Lo Scalzo e Olivieri, mentre in attacco Camelio, Borriello e Gorica si preparano a dare battaglia. La partita si gioca al San Paolo, con i

1? – Inizia il match Intanto ecco la formazioni ufficiali: NAPOLI (3-4-2-1): Spinelli; Garofalo, Eletto, Caucci; D'Angelo, Genovese, Lo Scalzo, Olivieri; Camelio, Borriello; Gorica Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 23esima giornata di Primavera 1 tra Napoli e Cesena. Tra poco in campo le due squadre all'arena "G.Piccolo" di Cercola. Azzurrini desiderosi di rivalsa dopo il ko molto discusso di Torino contro la Juventus. Una sfida, però, tutt'altro che semplice per i ragazzi di mister Rocco, contro un Cesena in piena corsa per il primo posto in classifica.

