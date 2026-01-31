PRIMAVERA LIVE – Napoli-Cesena | inizia il match

Da spazionapoli.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 11 è iniziato il match tra Napoli e Cesena, valido per la 23esima giornata di Primavera 1. Le formazioni sono state svelate poco prima del calcio d'inizio: nel Napoli, nel modulo 3-4-2-1, Spinelli tra i pali, con Garofalo, Eletto e Caucci in difesa. In mediana, D’Angelo, Genovese, Lo Scalzo e Olivieri, mentre in attacco Camelio, Borriello e Gorica si preparano a dare battaglia. La partita si gioca al San Paolo, con i

1? – Inizia il match Intanto ecco la formazioni ufficiali: NAPOLI (3-4-2-1): Spinelli; Garofalo, Eletto, Caucci; D’Angelo, Genovese, Lo Scalzo, Olivieri; Camelio, Borriello; Gorica Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 23esima giornata di Primavera 1 tra Napoli e Cesena. Tra poco in campo le due squadre all’arena “G.Piccolo” di Cercola. Azzurrini desiderosi di rivalsa dopo il ko molto discusso di Torino contro la Juventus. Una sfida, però, tutt’altro che semplice per i ragazzi di mister Rocco, contro un Cesena in piena corsa per il primo posto in classifica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

primavera live 8211 napoli cesena inizia il match

© Spazionapoli.it - PRIMAVERA LIVE – Napoli-Cesena: inizia il match

Approfondimenti su Napoli Cesena

PRIMAVERA LIVE – Napoli-Milan: inizia il match

PRIMAVERA LIVE – Napoli-Milan 0-0: inizia il match

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

[Primavera 1] Hellas Verona - Cesena: 2-1

Video [Primavera 1] Hellas Verona - Cesena: 2-1

Ultime notizie su Napoli Cesena

Argomenti discussi: Primavera | Il Cavalluccio impegnato a Napoli - Cesena FC; Primavera, la designazione per Napoli-Cesena; Dove vedere Napoli-Fiorentina e Cagliari-Verona: tutto lo sport in tv del 31 gennaio 2026; Primavera in trasferta. Derby con il Bologna.

Diretta Napoli Cesena Primavera/ Streaming video tv: bianconeri puntano il primo posto (31 gennaio 2026)Tutte le informazioni sulla diretta Napoli Cesena, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net

primavera live napoli cesenaPrimavera 1, Napoli-Cesena: le probabili formazioniLa Primavera del Napoli, dopo la sconfitta con torti arbitrali rimediata sul campo della Juventus, cerca il riscatto in casa contro il Cesena (calcio ... iamnaples.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.