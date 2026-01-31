Prestiti personali si chiede soprattutto liquidità Salgono importi e durate

In Toscana, le richieste di prestiti personali sono in crescita. La maggior parte delle persone chiede soldi per coprire spese quotidiane, non per viaggi o ristrutturazioni. Gli importi richiesti aumentano e le durate si allungano. La crisi ha portato molti a rivolgersi alle banche per avere liquidità immediata.

Firenze, 31 gennaio 2026 – Non per viaggi e nemmeno per ristrutturare casa. I toscani che chiedono un prestito personale lo fanno soprattutto per far fronte a esigenze di liquidità. Secondo i dati dell'osservatorio di Segugio.it, infatti, questa è la finalità più diffusa in Toscana nel 2025, con il 30,5 per cento del totale delle richieste. Cresce anche la somma richiesta, 500 euro in più rispetto al 2024, per un importo medio di 11.500 euro, che sale fino a punte di 18.800 euro se la motivazione del prestito è il consolidamento, ovvero l'accorpamento di più prestiti, finanziamenti o carte di credito in corso in un unico nuovo finanziamento.

