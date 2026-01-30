In Sardegna, i prestiti personali crescono. Sempre più persone chiedono somme più alte e per periodi più lunghi. I dati mostrano un aumento sia degli importi erogati che della durata dei finanziamenti, segno che la voglia di investire o affrontare spese importanti si fa sentire.

I prestiti personali in Sardegna stanno registrando un significativo aumento sia in termini di importo mediamente erogato che di durata media dei finanziamenti. I dati emergono da un’analisi condotta su diverse banche e istituti di credito presenti nell’isola, che evidenziano una crescente domanda da parte dei consumatori sardi di strumenti finanziari flessibili per affrontare spese importanti, dall’acquisto di beni durevoli alla ristrutturazione abitativa. Gli importi medi dei prestiti personali sono saliti in media del 15% rispetto allo scorso anno, con alcuni finanziamenti che superano i 30mila euro, un valore che fino a pochi anni fa era raro per questo tipo di prodotti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Aumentano i finanziamenti personali in Sardegna: prestiti più lunghi e importi in crescita



